«Ростов» установил новый клубный рекорд в РПЛ

«Ростов» после победы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» установил клубный рекорд.

По данным Opta, «Ростов» набрал 32 очка после 16 матчей в чемпионате России по футболу, что является клубным рекордом.

В сезоне‑2015/16 в активе команды после 16 туров было 31 очко. Тогда «Ростову» удалось занять второе место.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина. В составе хозяев мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83-я). У гостей отличился Константин Тюкавин (87-я).

«Ростов» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 26 очками располагается на шестой строчке.

Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился эмоциями от матча с «Динамо».