Пименов: если Дзюбе ещё где-то и играть, то уже только в России

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал новость о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор».

«Это конец карьеры Дзюбы? Уже на сходе. Если Артёму ещё где-то и играть, то уже только в России. Ну а где? «Локомотив»? Не знаю, мог бы он им подойти или нет. Вместе со Слуцким вернуть «Рубин» в РПЛ? Возможно», — цитирует Пименова «Спорт день за днём».

По его мнению, в Турции у Дзюбы не получилось заявить о себе, поэтому нужно заканчивать европейскую карьеру.

По информации СМИ, 34-летний российский форвард расторг контракт с «Адана Демирспор».

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор, заключённый по схеме «1 + 1», был рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий забил один мяч в пяти матчах.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко предположил, почему Дзюба получал мало игрового времени в турецкой команде.