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Моуринью: «Рома» незаслуженно проигрывает прямым конкурентам

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился эмоциями от матча 13-го тура чемпионата Италии по футболу с «Лацио».

«Рома» незаслуженно проигрывает матчи прямым конкурентам. «Аталанта» нанесла один удар по воротам и выиграла матч. «Наполи» именно с нами испытывал наибольшие трудности, чем это было ранее в сезоне. Сегодня «Лацио» забил полгола и победил», — цитирует Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По его мнению, футболисты «Ромы» играли слишком прямолинейно.

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 1:0 в пользу «Лацио». В составе гостей единственный мяч забил Фелипе Андерсон на 29-й минуте.

«Лацио» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Рома» с 25 очками располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» на своём поле нанёс поражение «Специи» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

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