Ловчев считает, что трансфер Чистякова в «Зенит» был глубочайшей ошибкой

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков не должен выступать за сине-бело-голубых.

«Я считаю, что глубочайшей ошибкой было его взять в «Зенит», он очень слабый игрок», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев 6 ноября сообщил, что Чистяков выведен из основного состава команды из Санкт-Петербурга.

Сине-бело-голубые в матче 16-го тура чемпионата России по футболу уступили грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова позволила форварду Мохамеду Конате забить второй мяч, который стал победным.

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первых 15 турах чемпионата России, одержав 12 побед и трижды сыграв вничью. В первом круге отобрать очки у сине-бело-голубых смогли лишь «Химки», «Ахмат» и «Факел».

Ранее Андрей Талаев, агент Чистякова, прокомментировал новость, что защитник выведен из основного состава петербургского «Зенита».