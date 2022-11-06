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Тукманов: игроки «Торпедо» не дотягивают до уровня РПЛ

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об игре столичного клуба в сезоне-2022/23.
Тукманов: игроки «Торпедо» не дотягивают до уровня РПЛ
  • РИА Новости

«Есть большой вопрос к людям, которые занимались селекцией в команде. Не знаю, чья эта была ответственность, но футболисты, выступающие за «Торпедо», по уровню мастерства не соответствуют другим командам», — цитирует Тукманова «Матч ТВ».

«Торпедо» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в матче 16-го тура чемпионата России. Мячи забили Фернандо Костанца (34-я минута) и Сергей Пиняев (47-я).

«Торпедо» с шестью очками располагается на 16-й позиции. «Крылья» с 20 очками занимают десятое место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

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