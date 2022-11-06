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«Динамо» уступило «Ростову» в матче РПЛ

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«Ростов» на своём поле нанёс поражение московскому «Динамо» в матче чемпионата России по футболу.
«Динамо» уступило «Ростову» в матче РПЛ
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Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» мячи забили Кирилл Щетинин (66-я минута), Данил Глебов (83-я). У «Динамо» отличился Константин Тюкавин (87-я).

«Динамо» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 32 очками располагается на третьем месте.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

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