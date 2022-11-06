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Данни: «Спартак» не имеет шансов обогнать «Зенит» в борьбе за победу в РПЛ

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Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Мигель Данни оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Данни: «Спартак» не имеет шансов обогнать «Зенит» в борьбе за победу в РПЛ
  • РИА Новости

«Ну послушайте, «Спартак» же тоже сыграл вничью, потерял очки. Так что я считаю, что у него всё равно нет шансов. «Зенит» — сильнейшая команда в чемпионате, которая снова победит», — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

«Зенит» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). 

Сине-бело-голубые с 39 очками лидируют в чемпионате. Красно-белые с 33 очками занимают второе место.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о ничейном результате с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

 

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