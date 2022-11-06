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Рамирес: сделал достаточно, чтобы победить Бивола, но судьи выполнили свою работу

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Мексиканский боксёр Хильберто Рамирес прокомментировал поражение от россиянина Дмитрия Бивола.

«Думаю, я сделал достаточно, чтобы победить, но судьи выполнили свою работу. Однако я благодарен, что смог оказаться здесь. Поздравляю Бивола», — сказал Рамирес.

Бивол победил Рамиреса решением судей — 118:110, 117:111. Таким образом, россиянин в десятый раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе.

Ранее Дмитрий Бивол заявил, что готов провести бой против Артура Бетербиева.

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