Рекордная шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от четвёртого поражения подряд в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» в гостях одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе хозяев забитой шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 787-м в составе столичного клуба. Таким образом, россиянин побил рекорд канадца Горди Хоу (786) по количеству шайб за один клуб НХЛ.

«Вашингтон» проиграл в четвёртом матче подряд в НХЛ.

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