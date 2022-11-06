Исаев победил Шишкова и стал временным чемпионом TOP DOG

Иса Исаев одержал победу над Евгением Шишковым единогласным решением судей и стал временным чемпионом TOP DOG в весовой категории до 70 кг.

В со-главном бою вечера Марсель Ханов оказался сильнее Сергея Макарова. Бой закончился нокаутом во втором раунде. Ханов стал первым чемпионом лиги в полутяжёлой весовой категории.

Турнир прошёл на арене Vegas City Hall в Красногорске.

Другие результаты:

Алексей Мельников победил Давида Хачатряна, Кантемир Калажоков — Александра Михаськова, Николай Терехов — Матина Шаропова, Дмитрий Спивак — Ивана Абрамова, Умар Муртазалиев — Рамазона Алиматова, Давид Оганесян — Руслана Алиярова, Иван Матвеев — Гарника Манукяна.

Ранее сообщалось, что Евгений Шишков в поединке за временный титул в лёгкой весовой категории встретится с Исой Исаевым на турнире по кулачным боям TOP DOG FC 17.