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Гол Жиру в концовке матча принёс победу «Милану» над «Специей»

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«Милан» на своём поле нанёс поражение «Специи» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на поле стадиона «Сан-Сиро» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

В составе «Милана» мяч забил Тео Эрнандес (21-минута), Оливье Жиру (89-я). У «Специи» отличился Даниэль Мальдини (59-я).

Жиру сразу после гола получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Милан» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Специя» с девятью очками располагается на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» в гостях нанёс поражение «Аталанте» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

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