Узнать больше

Самсонов: Овечкин пообещал поддержку хоккеисту Амирову в борьбе с онкологией

Короткая ссылка
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал поддержку хоккеисту Родиону Амирову в борьбе с онкологией.

«Алекс сразу же приехал, чтобы встретиться с Родионом. Он сказал: «Удачи, всего наилучшего. Родион, если тебе что-то понадобится, просто позвони мне». Он просто предложил поддержку», — цитирует Самсонова пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У Родиона Амирова была в феврале 2022 года диагностирована опухоль головного мозга. 21-летний хоккеист прошёл четыре курса химиотерапии.

Воспитанник башкирского хоккея на драфте НХЛ 2020 года был выбран «Мэйпл Лифс» в первом раунде под общим 15-м номером.

Ранее Татьяна Овечкина, мама Александра Овечкина, прокомментировала повторение рекорда Горди Хоу по количеству голов в карьере за один клуб в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить