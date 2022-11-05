Самсонов: Овечкин пообещал поддержку хоккеисту Амирову в борьбе с онкологией

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пообещал поддержку хоккеисту Родиону Амирову в борьбе с онкологией.

«Алекс сразу же приехал, чтобы встретиться с Родионом. Он сказал: «Удачи, всего наилучшего. Родион, если тебе что-то понадобится, просто позвони мне». Он просто предложил поддержку», — цитирует Самсонова пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У Родиона Амирова была в феврале 2022 года диагностирована опухоль головного мозга. 21-летний хоккеист прошёл четыре курса химиотерапии.

Воспитанник башкирского хоккея на драфте НХЛ 2020 года был выбран «Мэйпл Лифс» в первом раунде под общим 15-м номером.

Ранее Татьяна Овечкина, мама Александра Овечкина, прокомментировала повторение рекорда Горди Хоу по количеству голов в карьере за один клуб в НХЛ.