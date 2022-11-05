Галактионов: молодые игроки «Пари НН» внесли основной вклад в победу над ЦСКА

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о победе над столичным ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

«Думаю, что надо обратить внимание на средний возраст сегодняшней команды. Вышли очень молодые ребята, всё благодаря их работе на тренировках, это никакой не аванс», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что молодые игроки своей работой, дисциплинированностью показывают, что достойны выходить на поле. Галактионов уверен, что в нижегородской команде они заметно прогрессируют.

«Сейчас эмоциональный фон положительный, дисциплина была на высоком уровне, это надо продолжить в последней игре этого года», — заключил Галактионов.

«Пари НН» на стадионе «ВЭБ Арена» нанёс поражение ЦСКА со счётом 1:0. Победный мяч забил Виктор Александров (67-я минута). Защитнику в феврале исполнилось 20 лет.

ЦСКА с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Пари НН» с 16 очками располагается на 12-й позиции.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил поражение от «Пари НН» «коллективным безумием».