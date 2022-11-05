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«Детройт» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Варламов отразил 22 броска

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«Детройт Ред Уингз» на своём льду одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Детройт» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Варламов отразил 22 броска
  • РИА Новости

Игра в Городе моторов завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Дерека Лалонда.

Шайбы забросили Лукас Рэймонд (27-я минута), Пиус Зутер (33-я) и Доминик Кубалик (51-я).

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 22 броска из 24. Во втором периоде Варламова на восемь минут заменили на другого российского вратаря — Илью Сорокина. Сорокин при двух бросках по своим воротам пропустил одну шайбу.

«Детройт» с 14 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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