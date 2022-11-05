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Галактионов — о возможной работе в «Локомотиве»: я выполняю задачи «Пари НН»

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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Михаил Галактионов ответил на вопрос о переходе на работу в столичный «Локомотив».
Галактионов — о возможной работе в «Локомотиве»: я выполняю задачи «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Благодаря губернатору, руководству области есть определённые задачи. Первая — изменить стилистику команды. Вторая — ввести молодых футболистов, сделать, чтобы они были конкурентоспособны на определённом уровне. И задачи эти выполняются», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

По словам тренера, футболисты нижегородской команды востребованы на трансферном рынке — налицо кадровый потенциал.

«Как игроков, так и тренерского штаба. Если будут какие-то нюансы, всё будет решаться в диалоге», — добавил Галактионов.

По информации СМИ, Галактионов возглавит «Локомотив» после 11 ноября. Его место в «Пари НН» займёт главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

«Пари НН» с 16 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

Ранее Новиков прокомментировал новость о том, что он может возглавить нижегородский «Пари НН».

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