Алиев признался, что выступает на Гран-при в Казани в предболезненном состоянии

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на третьем этапе Гран-при России в Казани.

«В короткой программе не всё получилось. Было тяжело ещё утром, понял, что тяжесть какая-то. Предболезненное состояние. Похоже на это, хотя не могу сказать, что болею. В целом расстроен», — цитирует Алиева РИА Новости.

Фигурист признался, что не перегорел. По словам Алиева, он уснул в четыре утра, поэтому у него немного сбился режим.

«Еще с перелёта такое состояние. Это отразилось на состоянии и, возможно, повлияло на прокат. Буду терпеть», — добавил спортсмен.

Алиев получил от судей за исполнение короткой программы 87,96 балла. Фигурист после первого дня соревнований занимает второе место. Лидирует Андрей Мозалёв (98,21 балла), третье место занимает Иван Попов (85,90).

Прокаты произвольных программ состоятся 6 ноября. Третий этап Гран-при проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

Ранее Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный победили в ритм-танце на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.