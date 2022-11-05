Гол Холанда в компенсированное время принёс победу МС в матче АПЛ с «Фулхэмом»

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В составе «Сити» мяч забил Хулиан Альварес (16-я минута), Эрлинг Холанд (90 + 4, пенальти). В лондонской команде отличился Андреас Перейра (28-я, пенальти).

Команда Хосепа Гвардиолы осталась в первом тайме в меньшинстве после удаления Жоау Канселу (26-я).

«Манчестер» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 19 очками — восьмое.

Ранее сообщалось, что испанский специалист Хулен Лопетеги стал новым главным тренером «Вулверхэмптона».