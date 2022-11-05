Гол Холанда в компенсированное время принёс победу МС в матче АПЛ с «Фулхэмом»
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Игра на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
В составе «Сити» мяч забил Хулиан Альварес (16-я минута), Эрлинг Холанд (90 + 4, пенальти). В лондонской команде отличился Андреас Перейра (28-я, пенальти).
Команда Хосепа Гвардиолы осталась в первом тайме в меньшинстве после удаления Жоау Канселу (26-я).
«Манчестер» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 19 очками — восьмое.
Ранее сообщалось, что испанский специалист Хулен Лопетеги стал новым главным тренером «Вулверхэмптона».