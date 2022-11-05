Спортивный директор «Сампдории»: сейчас у нас нет никакого интереса к Дивееву

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано отреагировал на новость, что итальянский клуб проявляет интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

«Сейчас у нас нет никакого интереса к Дивееву. Мы не следим за ним», — цитирует Фаджиано Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 14 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее итальянский журналист сравнил Дивеева с Кьеллини и Бонуччи.