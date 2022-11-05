Газзаев считает, что сборной России нужно играть любые контрольные матчи

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Узбекистана.

«Россия обязана играть товарищеские игры! Сейчас были приглашены в сборную многие молодые футболисты, у которых есть перспектива. Считаю, что сборной России нужно играть любые контрольные матчи. Без разницы с Узбекистаном или Таджикистаном. Надо использовать любую возможность сыграть контрольную встречу», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Встреча между сборными России и Узбекистана состоится 20 ноября в Ташкенте. 17 ноября национальная команда сыграет товарищескую игру с Таджикистаном в Душанбе.

Ранее сообщалось, что матч Таджикистан — Россия обслужит бригада арбитров из Узбекистана.