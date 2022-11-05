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В «Сочи» заявили, что Гаранин пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем со здоровьем

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему старший тренер команды Вадим Гаранин не попал в заявку на игру со «Спартаком».
В «Сочи» заявили, что Гаранин пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем со здоровьем
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Настрой на матч — боевой. Парни и без Гаранина должны дать бой «Спартаку». Пока у него проблемы со здоровьем», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Как утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

По итогам первого круга «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 15 матчах.

Ранее Рубашко прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Матео Кассьерры на правах аренды.

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