В «Сочи» заявили, что Гаранин пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем со здоровьем
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Настрой на матч — боевой. Парни и без Гаранина должны дать бой «Спартаку». Пока у него проблемы со здоровьем», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».
Как утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».
Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
По итогам первого круга «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 15 матчах.
Ранее Рубашко прокомментировал возможный переход форварда «Зенита» Матео Кассьерры на правах аренды.