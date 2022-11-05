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Тихонов: надо вернуть всех россиян из НХЛ и создать сильнейшую лигу в мире

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение, что России нужно вернуть хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тихонов: надо вернуть всех россиян из НХЛ и создать сильнейшую лигу в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Наши ребята разрывают НХЛ, бьют всевозможные рекорды. Если бы у нас в хоккее наверху была нормальная голова, мы бы создали такую лигу, которой все будут завидовать. Надо вернуть всех россиян из НХЛ и распределить по нашим клубам», — цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сможет вырасти.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выступает в лиге с 2005 года и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На его счету 786 заброшенных шайб. По этому показателю он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее Овечкин оценил повторение рекорда Горди Хоу по количеству голов в карьере за один клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

 

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