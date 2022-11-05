Семшов — о гала-матче с «Бразилией»: будет приятно собраться составом сборной России-2008
- РИА Новости
«Мне пока не звонили по поводу этого матча. Насколько я знаю, ещё идёт подготовка к проведению игры. Не знаю, удастся ли договориться и как всё это будет выглядеть», — цитирует Семшова «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что принял бы участие в данном матче. По его словам, футболисты сборной Бразилии играли в сильных командах.
«Будет приятно собраться составом сборной России-2008», — заключил Семшов.
Ранее бывший полузащитник сборной России Аршавин рассказал о реакции Кака на вопрос о гала-матче с Бразилией.