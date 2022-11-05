Гол Зиньковского в ворота ЦСКА признан лучшим в октябре в РПЛ

Гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) признан лучшим в октябре.

26-летний россиянин опередил в голосовании нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

В нынешнем сезоне Зиньковский забил два мяча и отдал две результативные передачи в 15 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим игроком октября в РПЛ.