Хави — о фаворитах ЧМ-2022: Аргентина и Бразилия стоят на одну ступень выше остальных
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«Я слежу за большинством национальных сборных. Я вижу, что Аргентина и Бразилия стоят на одну ступень выше остальных», — цитирует Хави Marca.
Он также подчеркнул, что на чемпионате мира может быть всё, что угодно.
Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.