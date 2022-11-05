Хави — о фаворитах ЧМ-2022: Аргентина и Бразилия стоят на одну ступень выше остальных

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о фаворитах предстоящего мундиаля в Катаре.

«Я слежу за большинством национальных сборных. Я вижу, что Аргентина и Бразилия стоят на одну ступень выше остальных», — цитирует Хави Marca.

Он также подчеркнул, что на чемпионате мира может быть всё, что угодно.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство плотностью календаря перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.