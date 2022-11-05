Узнать больше

Нападающий «Химок» Садыгов: Гогниев в нас верит — мы это чувствуем

Короткая ссылка
Форвард «Химок» Илья Садыгов надеется на успешные результаты подмосковной команды после победы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Нападающий «Химок» Садыгов: Гогниев в нас верит — мы это чувствуем
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Верю, что теперь попрёт. И я изначально был в этом уверен, но по некоторым причинам не получалось. Гогниев в нас верит — мы это чувствуем», — цитирует Садыгова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).

«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее бывший тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о наставнике «Химок» Спартаке Гогниеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить