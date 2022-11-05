Нападающий «Химок» Садыгов: Гогниев в нас верит — мы это чувствуем

Форвард «Химок» Илья Садыгов надеется на успешные результаты подмосковной команды после победы в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Верю, что теперь попрёт. И я изначально был в этом уверен, но по некоторым причинам не получалось. Гогниев в нас верит — мы это чувствуем», — цитирует Садыгова «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).

«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее бывший тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о наставнике «Химок» Спартаке Гогниеве.