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Гвардиола ответил на критику Ибрагимовича по поводу Холанда

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича о том, что от его эго зависит прогресс форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Гвардиола ответил на критику Ибрагимовича по поводу Холанда
  • AP
  • © Martin Meissner

«Златан совершенно прав. Моё эго в «Манчестер Сити», в этом клубе, выше любого другого игрока. Мне не нравится, когда Холанд оформляет хет-трик и все хайлайты достаются ему. Честно, я так завидую! Я сказал: «Эрлинг, пожалуйста, больше никаких голов, иначе в газетах не будут писать обо мне и только обо мне. Ибрагимович прав, он прекрасно меня знает. Возможно, он сможет написать ещё одну книгу», — приводит слова тренера Goal.

Напомним, Ибрагимович играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне».

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд забил 22 мяча и отдал три результативные передачи в 16 матчах за «горожан» во всех турнирах. Контракт норвежского нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» без Холанда победил «Лестер» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги.

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