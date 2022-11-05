Sky News: Кирьос извинился перед зрительницей, которую оскорбил на Уимблдоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос извинился перед зрительницей Анне Палус, которую оскорбил в финале Уимблдонского турнира.

Как сообщает Sky News, также 27-летний австралиец пожертвовал 20 тысяч фунтов на благотворительность.

10 июля в финале Уимблдона Кирьос потерпел поражение от серба Новака Джоковича. В третьем сете представитель теннисист пожаловался судье на то, что зрительница отвлекает его во время подачи, и назвал её пьяной. После этого девушку временно удалили со стадиона. Позднее она подала иск о клевете.

Ранее сообщалось, что полиция завела дело на отчисленного из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» защитника Джошуа Примо за эксгибиционизм.