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Sky News: Кирьос извинился перед зрительницей, которую оскорбил на Уимблдоне

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Австралийский теннисист Ник Кирьос извинился перед зрительницей Анне Палус, которую оскорбил в финале Уимблдонского турнира.
Sky News: Кирьос извинился перед зрительницей, которую оскорбил на Уимблдоне
  • AP
  • © Shuji Kajiyama

Как сообщает Sky News, также 27-летний австралиец пожертвовал 20 тысяч фунтов на благотворительность.

10 июля в финале Уимблдона Кирьос потерпел поражение от серба Новака Джоковича. В третьем сете представитель теннисист пожаловался судье на то, что зрительница отвлекает его во время подачи, и назвал её пьяной. После этого девушку временно удалили со стадиона. Позднее она подала иск о клевете.

Ранее сообщалось, что полиция завела дело на отчисленного из клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» защитника Джошуа Примо за эксгибиционизм.

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