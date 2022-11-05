Узнать больше

The Athletic: полиция завела дело на защитника «Сан-Антонио» Примо за эксгибиционизм

Короткая ссылка
Полиция завела дело на отчисленного из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио» защитника Джошуа Примо за эксгибиционизм.
The Athletic: полиция завела дело на защитника «Сан-Антонио» Примо за эксгибиционизм
  • AP
  • © Laurence Kesterson

Как сообщает The Athletic, уголовное расследование в отношении 19-летнего американца инициировано офисом шерифа округа Бэр (США, штат Техас).

Напомним, что «Сан-Антонио» сообщил об отчислении Примо без указания причины. Позднее в прессе появилась информация о том, что защитник девять раз оголялся перед бывшей сотрудницей клуба. Девушка наняла адвоката для обращения в суд.

Ранее сообщалось, что американская компания Nike объявила о приостановке сотрудничества с защитником «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом из-за обвинений в антисемитизме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить