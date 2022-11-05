The Athletic: полиция завела дело на защитника «Сан-Антонио» Примо за эксгибиционизм
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Как сообщает The Athletic, уголовное расследование в отношении 19-летнего американца инициировано офисом шерифа округа Бэр (США, штат Техас).
Напомним, что «Сан-Антонио» сообщил об отчислении Примо без указания причины. Позднее в прессе появилась информация о том, что защитник девять раз оголялся перед бывшей сотрудницей клуба. Девушка наняла адвоката для обращения в суд.
Ранее сообщалось, что американская компания Nike объявила о приостановке сотрудничества с защитником «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом из-за обвинений в антисемитизме.