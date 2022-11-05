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Nike приостановил сотрудничество с Ирвингом из-за обвинений в антисемитизме

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Американская компания Nike объявила о приостановке сотрудничества с защитником «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом из-за обвинений в антисемитизме.
Nike приостановил сотрудничество с Ирвингом из-за обвинений в антисемитизме
  • AP
  • © Brandon Dill

«Мы в Nike осуждаем любые формы антисемитизма и считаем, что в мире нет места разжиганию ненависти. В связи с этим мы приняли решение о приостановке сотрудничества с Ирвингом и не будем выпускать именную модель кроссовок Kyrie 8. Мы глубоко опечалены и разочарованы ситуацией и её влиянием на всех», — говорится в заявлении американской компании, текст которого приводит CNN.

30-летний американец подписал контракт с Nike в 2011 году. Последнее соглашение защитника с компанией, которое приносило ему $11 млн в год, было рассчитано до 1 октября 2023-го.

Напомним, что Ирвинг рекламировал фильм под названием «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, как отмечает в своём материале журнал Rolling Stone, «напичкан антисемитскими клише». 27 октября защитник опубликовал твит со ссылкой на страницу фильма на Amazon. Впоследствии он удалил запись из-за негативной реакции подписчиков.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» отстранил Ирвинга за продвижение антисемитского фильма.

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