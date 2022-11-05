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В Канаде сообщили, что «Монреаль» готов обменять Дадонова

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«Монреаль Канадиенс» готов обменять российского нападающего Евгения Дадонова, а также нападающих Майка Хоффмана и Джонатана Друэна.
В Канаде сообщили, что «Монреаль» готов обменять Дадонова
  • globallookpress.com

Как сообщает канадский журналист Пьер Лебрюн, «Монреаль» уже связывался с «Вашингтон Кэпиталз» по поводу возможного обмена.

По его информации, «Канадиенс» также вели переговоры и с другими клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он отметил, что клуб ищет варианты обмена форвардов, потому что у них перебор игроков в линии нападения.

В нынешнем сезоне 33-летний Дадонов провёл восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал ни одного очка. На счету 32-летнего Хоффмана два очка (1 + 1) в девяти встречах. У 27-летнего Друэна — два очка (0 + 2) в восьми играх.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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