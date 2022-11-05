В Канаде сообщили, что «Монреаль» готов обменять Дадонова
- globallookpress.com
Как сообщает канадский журналист Пьер Лебрюн, «Монреаль» уже связывался с «Вашингтон Кэпиталз» по поводу возможного обмена.
По его информации, «Канадиенс» также вели переговоры и с другими клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Он отметил, что клуб ищет варианты обмена форвардов, потому что у них перебор игроков в линии нападения.
В нынешнем сезоне 33-летний Дадонов провёл восемь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не набрал ни одного очка. На счету 32-летнего Хоффмана два очка (1 + 1) в девяти встречах. У 27-летнего Друэна — два очка (0 + 2) в восьми играх.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.