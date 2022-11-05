В «Спартаке» объяснили оскорбительную кричалку игрока молодёжки в адрес ЦСКА

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал поведение игрока молодёжной команды Михаила Пилипенко после матча 17-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) против ЦСКА (2:1).

«Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Михаила, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда футболист заряжает с болельщиками какую-то обидную для соперника кричалку», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Пресс-атташе «Спартака» отметил, что в прошедшей встрече страсти кипели со всех сторон.

«Мы, разумеется, напомним молодым игрокам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в матче», — сказал он.

Напомним, что после завершения игры Пилипенко вместе с болельщиками красно-белых скандировал оскорбительную кричалку в адрес красно-синих.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче.