Соболенко обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
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Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5.
В другой игре группы греческая теннисистка Мария Саккари победила туниску Онс Жабер — 6:2, 6:3.
Таким образом, Соболенко вышла в полуфинал турнира, где сыграет с польской теннисисткой Игой Свентёк, а Саккари встретится с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) – Каролин Гарсия (Франция).
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча с француженкой Каролин Гарсией на групповом этапе Итогового турнира WTA.