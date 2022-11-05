Соболенко обыграла Пегулу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над американкой Джессикой Пегулой в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Форт-Уэрте (США).

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5.

В другой игре группы греческая теннисистка Мария Саккари победила туниску Онс Жабер — 6:2, 6:3.

Таким образом, Соболенко вышла в полуфинал турнира, где сыграет с польской теннисисткой Игой Свентёк, а Саккари встретится с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) – Каролин Гарсия (Франция).

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от матча с француженкой Каролин Гарсией на групповом этапе Итогового турнира WTA.