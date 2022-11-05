Две передачи Свечникова помогли «Каролине» победить «Баффало» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Себастьян Ахо (3), Мартин Нечас и Еспери Котканиеми. У гостей голы на счету Джейкоба Брайсона, Виктора Олофссона и Расмуса Далина.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» победил «Коламбус» в игре регулярного чемпионата НХЛ.