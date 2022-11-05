Хави: Пике может стать президентом или кем угодно

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение защитника каталонцев Жерара Пике завершить карьеру футболиста.

«Он может стать президентом или кем угодно. С точки зрения личности, лидерства и того, что он транслирует... У него достаточно потенциала», — цитирует Хави Marca.

Пике 3 ноября объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. Матч 13-го тура чемпионата Испании 5 ноября с «Альмерией» станет последним в карьере 35-летнего футболиста.

Испанец присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 613 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пике отказался от €50 млн за расторжение контракта с «Барселоной».