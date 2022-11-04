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Тарпищев: ничего страшного не вижу в поражении Рублёва и Медведева на турнире в Париже

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что не видит ничего страшного в проигрышах россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже.
Тарпищев: ничего страшного не вижу в поражении Рублёва и Медведева на турнире в Париже
  • Gettyimages.ru

«Даже хорошо, может быть, перед Итоговым турниром, что и Медведев, и Рублёв вылетели на ранней стадии в Париже. Я ничего страшного не вижу в этом, расстраиваться не стоит», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Рублёв потерпел поражение в матче третьего круга от датчанина Хольгера Руне в двух сетах со счётом 4:6, 5:7. Медведев уступил австралийцу Алексу де Минору в трёх сетах со счётом 4:6, 6:2, 5:7.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.

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