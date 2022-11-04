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Алдонин: Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре нападающего армейцев Фёдора Чалова в нынешнем сезоне.
Алдонин: Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу. Самый крутой форвард в стране Фёдор или нет — надо будет говорить в конце сезона», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

По его мнению, Чалов не находится в тени легионеров ЦСКА.

В сезоне-2022/23 на счету футболиста 11 забитых мячей и две результативные передачи в 17 матчах за армейский клуб.

После 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на десять очков.

Ранее: бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран cчитает, что Чалов является лучшим футболистом первого круга в РПЛ.

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