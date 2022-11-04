Соболев: думал, что если «Лейпцигу» что-то заковыряю, то появится вариантик в Европе

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что рассчитывал на матчи с «Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22, чтобы перейти в один из европейских клубов.

«Готов ли я к топ-5 чемпионатам? Попаду ― будет понятно. Когда играли в Лиге Европы, я думал об этом. Я забил в пяти играх четыре. Думал, что если «Лейпцигу» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик», — цитирует Соболева «Чемпионат».

По его словам, переходить в чемпионат Турции можно только ради еврокубков.

Соболев в сезоне-2022/23 в 18 матчах во всех турнирах отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит», который опережает красно-белых на семь очков.

Ранее Соболев рассказал, что к нему проявлял интерес «Кристал Пэлас».