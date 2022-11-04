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«Химки» прервали 15-матчевую серию без побед

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Подмосковные «Химки» на своём поле обыграли «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
«Химки» прервали 15-матчевую серию без побед
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Подмосковная команда одержала первую победу с 7 августа. Тогда «Химки» победили «Торпедо» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (3:1). С тех пор у подмосковной команды было 12 поражений и три ничьи.

Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе подмосковной команды мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).

«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, когда возглавит новый клуб.

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