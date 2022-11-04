«Химки» прервали 15-матчевую серию без побед
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Подмосковная команда одержала первую победу с 7 августа. Тогда «Химки» победили «Торпедо» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (3:1). С тех пор у подмосковной команды было 12 поражений и три ничьи.
Напомним, что встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В составе подмосковной команды мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).
«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.
Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, когда возглавит новый клуб.