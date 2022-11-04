«Химки» одержали победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

Подмосковные «Химки» на своём поле обыграли «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).

«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.

Ранее полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что у него нет конфликта с главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым.