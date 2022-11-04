Соболев рассказал, что мог перейти в «Кристал Пэлас»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Когда был в Самаре, была реальная история с «Кристал Пэлас». Не хватило матчей за сборную. Я знал, что меня хотят», — цитирует Соболева «Чемпионат».
Также футболист признался, что мечтает перейти в клуб из Европы.
«Будет предложение из Европы ― будем смотреть. Но мечта поиграть в Европе осталась ― 100%», — добавил он
Соболев в сезоне-2022/23 в 18 матчах во всех турнирах отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.
«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит», который опережает красно-белых на семь очков.
Ранее Соболев высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России по футболу.