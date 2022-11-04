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Каменский: для Овечкина каждый матч — рекорд

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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский считает, что для российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина каждый матч является рекордом.
Каменский: для Овечкина каждый матч — рекорд
  • AP
  • © Carlos Osorio

«Для Овечкина каждый матч — рекорд. Он всё это заслуживает. Нам остаётся лишь радоваться и поздравлять. Не думаю, что «Вашингтон» работает на рекорды Овечкина, — команда всегда работает на результат», — цитирует Каменского «Чемпионат».

«Вашингтон» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного НХЛ со счётом 3:1.

Единственную шайбу у столичной команды забросил Овечкин. Этот гол стал 786-м для российского форварда в составе «Вашингтона». 37-летний капитан «Кэпиталз» сравнялся по этому показателю с Горди Хоу.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» истекает в конце сезона-2025/26.

Ранее Овечкин оценил повторение рекорда Горди Хоу по количеству голов в карьере за один клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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