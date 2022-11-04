Кварацхелия пропустит матч «Наполи» с «Аталантой»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».

Хавбек не попал в заявку на игру из-за острой боли в пояснице, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Уточняется, что сроки восстановления грузинского футболиста не называются.

Напомним, что Хвича в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах отметился восемью забитыми голами и десятью результативными передачами.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина».

Ранее сообщалось, что Кварацхелии вернули угнанный автомобиль.