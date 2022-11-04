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Роднина: отсутствие сборной России по футболу на ЧМ-2022 не будет слишком заметно

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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление ФИФА с просьбой не политизировать чемпионат мира — 2022 по футболу в Катаре.
Роднина: отсутствие сборной России по футболу на ЧМ-2022 не будет слишком заметно
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

«Футбола это меньше всего касается. Отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира не будет слишком заметно. В отличие от того же биатлона и фигурного катания», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал участников ЧМ-2022 не смешивать футбол с политикой.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее в ФИФА заявили, что гости ЧМ-2022 не будут подвергаться дискриминации в Катаре.

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