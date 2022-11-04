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Глушаков: никакого конфликта с Гогниевым нет

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что у него нет конфликта с главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым.
Глушаков: никакого конфликта с Гогниевым нет
  • РИА Новости

«С тренером поговорили — всё нормально. Никакого конфликта с Гогниевым нет. Дисквалификация — не очень позитивный момент. Посмотрим», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что после свистка на перерыв в игре с «Динамо» (1:6) Гогниев получил красную карточку и, уходя в подтрибунное помещение, в грубой форме высказал претензии комментатору Сергею Дурасову за вопросы перед встречей. Также тренер заменил полузащитника Глушакова на 35‑й минуте, сопроводив его уход с поля грубыми словами.

После 15 туров РПЛ «Химки» набрали девять очков и занимают 15‑е место в турнирной таблице.

Матч 16-го тура между «Химками» и «Оренбургом» состоится 4 ноябре на стадионе «Арена Химки». Начало — в 19:00.

Ранее Гогниев заявил, что конфликт с Глушаковым разрешён.

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