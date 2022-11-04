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ЦСКА обыграл «Зенит» в финале Кубка России по футболу среди женщин

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ЦСКА в гостях обыграл «Зенит» и стал победителем Кубка России по футболу среди женщин.
ЦСКА обыграл «Зенит» в финале Кубка России по футболу среди женщин
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

У ЦСКА отличились Габриэль Онгене (45-я) и Ксения Цыбутович (47-я). У «Зенита» мяч забила Татьяна Петрова.

Таким образом, армейский клуб стал обладателем Кубка России 2022 года.

Ранее бывший российский футболист Андрей Соломатин высказался о возможном уходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова из клуба.

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