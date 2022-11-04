ЦСКА обыграл «Зенит» в финале Кубка России по футболу среди женщин
- РИА Новости
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Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
У ЦСКА отличились Габриэль Онгене (45-я) и Ксения Цыбутович (47-я). У «Зенита» мяч забила Татьяна Петрова.
Таким образом, армейский клуб стал обладателем Кубка России 2022 года.
Ранее бывший российский футболист Андрей Соломатин высказался о возможном уходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова из клуба.