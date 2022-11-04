Акинфеев и Гинер выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика ЦСКА в зоне СВО

ЦСКА выразил соболезнования семье болельщика московского клуба Максима Шманина в связи с его гибелью в зоне проведения специальной военной операции.

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