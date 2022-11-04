Акинфеев и Гинер выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика ЦСКА в зоне СВО
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«ЦСКА глубоко скорбит в связи с гибелью преданного болельщика клуба Максима Шманина. Выражаем искреннюю поддержку родным и близким Максима в этот трудный час. Приносим искренние соболезнования», — цитирует заявление ЦСКА агентство «РИА Новости».
Письмо подписали вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и президент московского клуба Евгений Гинер.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги.