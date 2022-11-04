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Акинфеев и Гинер выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика ЦСКА в зоне СВО

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ЦСКА выразил соболезнования семье болельщика московского клуба Максима Шманина в связи с его гибелью в зоне проведения специальной военной операции.
Акинфеев и Гинер выразили соболезнования в связи с гибелью болельщика ЦСКА в зоне СВО
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«ЦСКА глубоко скорбит в связи с гибелью преданного болельщика клуба Максима Шманина. Выражаем искреннюю поддержку родным и близким Максима в этот трудный час. Приносим искренние соболезнования», — цитирует заявление ЦСКА агентство «РИА Новости».

Письмо подписали вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и президент московского клуба Евгений Гинер.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги.

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