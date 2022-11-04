Соломатин: Зайнутдинову надо уезжать и пробовать свои силы в Италии

Бывший российский футболист Андрей Соломатин высказался о возможном уходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова из клуба.

«Надо пробовать. Если будет предложение, устраивающее все стороны, то надо уезжать и пробовать свои силы в Италии. Неудачный опыт Миранчука в «Аталанте»? Я бы не сказал, что у Миранчука совсем не получилось. Просто где-то не дожал ситуацию. Не вижу здесь никакой проблемы», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

По информации СМИ, «Аталанта» интересуется Зайнутдиновым. ЦСКА намерен выручить за продажу футболиста из Казахстана €5—6 млн. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в €3,5 млн.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне хавбек провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в итальянскую «Аталанту».