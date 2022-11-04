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Зайнутдинов ответил, звал ли его Шомуродов в «Рому»

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Защитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал, что общается с нападающим римской «Ромы» Эльдором Шомуродовым.
Зайнутдинов ответил, звал ли его Шомуродов в «Рому»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы с Шомуродовым на связи, постоянно созваниваемся. Спрашиваю у Эльдора — как там тренировки, как уровень итальянского футбола. Он говорит — очень интенсивные занятия, высокие нагрузки. Правда, сейчас не очень много играет, большая конкуренция с Пауло Дибалой и Андреа Белотти», — приводит слова Бактиёра Зайнутдинова официальный сайт ЦСКА.

Защитник ответил, звал ли его нападающий в римский клуб.

«Если только как туриста в гости (улыбается)», — сказал он.

Напомним, что Зайнутдинов и Шомуродов играли вместе в «Ростове».

В нынешнем сезоне 24-летний казахстанец принял участие в 13 матчах за армейцев и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Артёма Любимова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА 15-го тура Российской премьер-лиги.

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