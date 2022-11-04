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Валуев: вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут

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Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о внесении проекта об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.
Валуев: вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут. Опять политическая залипуха. Автор идеи, как всегда, в своём репертуаре. Незачем даже обсуждать», — цитирует Валуева Sport24.

Депутаты Госдумы решили внести законопроект, согласно которому российские спортивные федерации не будут признавать CAS.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров считает, что России не следует отказываться от юрисдикции CAS.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал критику законопроекта о выходе из-под юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

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