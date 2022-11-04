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Гончаренко считает, что фигуристка Титова может стать лидером сборной России

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала результаты соревнований фигуристок на третьем этапе Гран-при России в Казани среди юниоров.
Гончаренко считает, что фигуристка Титова может стать лидером сборной России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«У этих девочек есть потенциал в будущем стать лидерами сборной. Этот потенциал виден невооружённым взглядом. Всё будет зависеть от самих девочек и немного от удачи, которая им сопутствует», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Она также подчеркнула, что уровень юных фигуристов очень высокий. По её мнению, фигуристка Софья Титова является спортсменкой с амбициями.

Результат Титовой — 207,17 балла. Второе место заняла Елизавета Куликова с показателем 198,64. Третье — Дарья Садкова (194,57).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова выступят на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.

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